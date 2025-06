Milan, il programma dell’estate: test, raduno, ritiro e amichevoli

Il Milan di Massimiliano Allegri sarà chiamato ad una stagione 2025-2026 da protagonista e 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sul programma dell'estate rossonera. I primi calciatori arriveranno nel centro sportivo rossonero di Milanello , alla spicciolata, nei giorni di venerdì 4 e sabato 5 luglio , a gruppi, per effettuare i canonici test medici di inizio anno sportivo.

Milan 2025-2026, il programma estivo

La convocazione, poi, è prevista per la sera di domenica 6 luglio. Prima notte, per tutti a Milanello e inizio ufficiale del raduno lunedì 7 luglio. In quella giornata, primo allenamento al mattino e poi replica - presumibilmente a porte aperte per i media visibile anche al pubblico - per le ore 17:00 del pomeriggio. Verosimile che nella stessa giornata ci sarà anche la conferenza stampa di presentazione di Allegri.