Milan, Modric dovrebbe essere il primo colpo di calciomercato dei rossoneri. Tra il croato e il Diavolo accordo raggiunto per un contratto annuale con opzione a circa 3,5 milioni più bonus. Si dovranno attendere le partite della Nazionale e il Mondiale per Club per vederlo in maglia rossonera, ma non ci dovrebbero essere dubbi: con ogni probabilità Modric sarà al centro della mediana del Milan a partire dalla stagione 2025-26. Un colpo importante nonostante l'età. Si perché il croato compirà 40 anni a settembre, ma ha giocato tantissimo in stagione con il Real Madrid con ottimi numeri (leggi qui). La domanda sorge spontanea. Cosa potrebbe dare ai rossoneri? Dove lo potrebbe fare giocare Allegri? Dipenderà anche dal mercato.