Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Luka Modric è virtualmente un giocatore del Milan . Condizionale d'obbligo, perché manca la firma, ma è stata sicuramente positiva la missione di Igli Tare , direttore sportivo dei rossoneri, a Rijeka , sede del ritiro della Croazia , per strappare il sì del Pallone d'Oro 2018 .

Accordo, tra Modric e il Milan, per un contratto annuale (scadenza 30 giugno 2026) per uno stipendio di 3,5 milioni di euro, con bonus che possono far salire la cifra per il classe 1985 oltre i 4 milioni di euro. Inoltre, un'opzione per una seconda stagione in maglia rossonera.