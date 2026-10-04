Rúben Amorim lavora a Milanello con Christian Pulisic e Omari Hutchinson in vista del Sassuolo, ma per gennaio spunta l'occasione Endrick in prestito
Pulisic, modulo flessibile e ... tanto altro: Milan, Amorim potrebbe aver trovato la quadra
La sosta per gli impegni delle Nazionali rappresenta il primo vero spartiacque per il nuovo Milan guidato da Rúben Amorim. Sebbene i primi rientri a Milanello siano previsti a partire da martedì, il tecnico portoghese potrà disporre del gruppo al completo soltanto nella giornata di giovedì. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, questo periodo di lavoro a ranghi ridotti è stato sfruttato dallo staff tecnico per far assimilare i nuovi meccanismi tattici a due pedine fondamentali del reparto offensivo: i trequartisti Christian Pulisic e Omari Hutchinson.
Il piano di Amorim per Pulisic e il riscatto di HutchinsonL'esclusione dai convocati degli Stati Uniti d'America si è rivelata una preziosa opportunità per Christian Pulisic. Lo statunitense ha sfruttato questi giorni per ritrovare la migliore condizione atletica, risentendo ancora dei postumi dell'infortunio patito ai Mondiali e di un'estate trascorsa senza il ritmo delle amichevoli ufficiali. Ribattezzato 'Capitan America', il numero 11 rossonero si è sbloccato nell'ultimo match di campionato contro il Lecce, siglando il suo primo gol in Serie A di questo 2026. L'obiettivo ravvicinato è ritrovare la continuità realizzativa che ha caratterizzato le sue prime due stagioni e mezza a Milano: il prossimo avversario sul calendario, il Sassuolo, è avvisato.
Calciomercato Milan: l'ombra di Endrick per gennaioLe prossime settimane saranno decisive per valutare l'adeguatezza del reparto offensivo rossonero. Qualora le seconde linee, Hutchinson in primis, non dovessero convincere pienamente la dirigenza e lo staff tecnico da qui a gennaio, il Milan è pronto a tornare con forza sul fronte del calciomercato. L'obiettivo principale per la sessione invernale resta Endrick, il talento cristallino classe 2006 di proprietà del Real Madrid. Il giovane attaccante brasiliano sta trovando pochissimo spazio in Spagna sotto la guida di José Mourinho e potrebbe lasciare i Blancos con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2027. I contatti esplorativi avviati in passato da Gerry Cardinale tengono il Milan in prima fila per l'inverno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA