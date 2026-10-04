La sosta per gli impegni delle Nazionali rappresenta il primo vero spartiacque per il nuovo Milan guidato da Rúben Amorim. Sebbene i primi rientri a Milanello siano previsti a partire da martedì, il tecnico portoghese potrà disporre del gruppo al completo soltanto nella giornata di giovedì. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, questo periodo di lavoro a ranghi ridotti è stato sfruttato dallo staff tecnico per far assimilare i nuovi meccanismi tattici a due pedine fondamentali del reparto offensivo: i trequartisti Christian Pulisic e Omari Hutchinson.

Il piano di Amorim per Pulisic e il riscatto di Hutchinson

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Calciomercato Milan: l'ombra di Endrick per gennaio

L'esclusione dai convocati degli Stati Uniti d'America si è rivelata una preziosa opportunità per. Lo statunitense ha sfruttato questi giorni per ritrovare la migliore condizione atletica, risentendo ancora dei postumi dell'infortunio patito ai Mondiali e di un'estate trascorsa senza il ritmo delle amichevoli ufficiali. Ribattezzato 'Capitan America', il numero 11 rossonero si è sbloccato nell'ultimo match di campionato contro il, siglando il suo primo gol in Serie A di questo 2026. L'obiettivo ravvicinato è ritrovare la continuità realizzativa che ha caratterizzato le sue prime due stagioni e mezza a Milano: il prossimo avversario sul calendario, il, è avvisato.Discorso differente per. L'inglese, arrivato in estate in prestito dal Nottingham Forest, è alla costante ricerca di spazio nelle rotazioni del tecnico lusitano. La rosea sottolinea come una chance importante per lui potrebbe concretizzarsi giovedì 15 ottobre, in occasione della trasferta disul campo del. Finora l'impatto dell'ex Ipswich Town non è stato memorabile: una manciata di minuti nel finale contro la Lazio e un tempo da titolare contro il Benfica, senza riuscire a brillare. Anche per lui, i passati giorni di allenamento a Milanello sono stati cruciali per comprendere a fondo i movimenti richiesti da Amorim, in vista delle prossime risposte da dare sul campo.Le prossime settimane saranno decisive per valutare l'adeguatezza del reparto offensivo rossonero. Qualora le seconde linee, Hutchinson in primis, non dovessero convincere pienamente la dirigenza e lo staff tecnico da qui a gennaio, il Milan è pronto a tornare con forza sul fronte del. L'obiettivo principale per la sessione invernale resta, il talento cristallino classe 2006 di proprietà del. Il giovane attaccante brasiliano sta trovando pochissimo spazio in Spagna sotto la guida di José Mourinho e potrebbe lasciare i Blancos con. I contatti esplorativi avviati in passato da Gerry Cardinale tengono il Milan in prima fila per l'inverno.