Milan, Ibrahimovic non si pone limiti: nel mirino c’è Van Basten | News

Le ultime notizie sul Milan. Ibrahimovic, fresco di rinnovo di contratto, non ha intenzione di porsi limiti: vuole segnare più di Van Basten

Enrico Ianuario

Zlatan Ibrahimovic è come Benjamin Button, l'ha ripetuto più volte e l'ha dimostrato spesso in campo. A 39 anni ha firmato il suo rinnovo di contratto con il Milan fino al 2022, mettendosi ancora una volta in gioco per dimostrare a tutti quanti chi è veramente Ibra. Stando a quanto si legge dalle colonne di 'TuttoSport', il campione svedese vorrebbe infrangere diversi record e ha messo nel mirino un calciatore che con la maglia rossonera ha segnato e vinto parecchio.

Si tratta di Marco Van Basten, 'il Cigno di Utrecht' che ha fatto gioire i tifosi milanisti a cavallo degli anni '80 e '90. Purtroppo la sorte non gli ha permesso di avere una carriera longeva come quella di Ibrahimovic, ma ha avuto il tempo di insaccare il pallone in rete in ben 125 occasioni. Con il 'Diavolo', Zlatan ha giocato 130 partite e segnato 84 gol, 41 in meno rispetto all'ex attaccante olandese. I troppi infortuni subìti quest'anno gli hanno impedito di segnare qualche altra rete, forse avrebbe già potuto raggiungere quota 90 o, addirittura, i 100 gol con il Milan.

Tra i tanti obiettivi prefissati da Ibrahimovic c'è sicuramente quello di entrare a far parte della top ten dei marcatori del Milan. Pierino Prati è fermo al decimo posto in questa speciale classifica con 102 gol, ma Zlatan guarda oltre. In Serie A potrebbe cancellare diversi record. Il primo, quello appartenente a Silvio Piola che segnò l'ultimo gol in carriera all'età di 40 anni e 131 giorni: se lo svedese segnerà dal febbraio 2022, potrà superare l'ex bomber di Lazio e Novara. Il secondo, che appartiene a Francesco Totti, il quale segnò una doppietta a 39 anni e 206 giorni. Con una tripletta, invece, potrebbe spodestare ancora una volta Piola, l'ultima realizzata a 37 anni e 51 giorni. Conoscendo Ibrahimovic sicuramente guarderà con la bava alla bocca il primato di Luca Toni: capocannoniere del massimo campionato italiano a 38 anni e 5 giorni.

Tutti questi nomi potrebbero essere spazzati via dall'uragano svedese, ma c'è n'è solo uno che al momento può dormire sonni tranquilli. Si tratta di Alessandro Costacurta, storico difensore del Milan che segnò la sua ultima rete in carriera a 41 anni e 25 giorni. Per infrangere anche quel record, Ibrahimovic dovrebbe rinnovare fino al 2023 il suo contratto con i rossoneri. Ad oggi sembra molto impossibile. Forse per noi comuni mortali, non per il 'Dio sceso in... campo'. Intanto spunta un nome nuovo per l'attacco: ipotesi low cost per il Milan