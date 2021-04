Mercato Milan – Attacco, spunta l’ipotesi low cost dalla Serie A / News

Le ultime sul mercato del Milan. Paolo Maldini starebbe pensando ad un bomber low cost per il prossimo anno. Arriva dalla Serie A

Renato Panno

Mercato Milan, arriva la soluzione low cost

Mancano sei partite alla fine di una stagione che potrebbe modificare le ambizioni del Milan sul mercato. In palio c'è un posto in Champions League, che sarebbe importantissimo in ottica futura. Non c'è da dormire sonni tranquilli per i rossoneri che, nonostante il secondo posto in classifica, devono guardarsi costantemente le spalle. Il Napoli, che occupa la quinta posizione, dista soltanto tre punti. Per questo motivo ci sarà da correre più forte delle altre per agguantare l'Europa che conta. Ritornando all'argomento mercato, è innegabile che le strategie della società saranno fortemente influenzate dal raggiungimento o meno dell'obiettivo.

In queste ultime settimane si è parlato molto della volontà del Milan di acquistare un attaccante per la prossima stagione. Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic non può essere l'unico tassello del reparto, ma si punterà anche su un attaccante giovane da far crescere sotto la sua ala. Molti sono i nomi emersi, tra cui quelli di Dusan Vlahovic, Gianluca Scamacca e Andrea Belotti. Giocatori che, in linea di massima, accetterebbero anche qualche panchina per poi diventare titolari a tutti gli effetti. Ma attenzione anche all'ultima idea rilanciata da 'Tuttosport'. Secondo il noto quotidiano torinese, il club rossonero starebbe pensando alla soluzione low cost Joao Pedro.

Paolo Maldini starebbe pensando al brasiliano per due motivi: innanzitutto per questioni economiche. Con il Cagliari che potrebbe retrocedere in Serie B, il giocatore si libererebbe ad un prezzo sicuramente vantaggioso. Ma poi anche perché, con la conferma di Ibra e quella eventuale di Mario Mandzukic, servirebbe un giocatore meno prima punta e più di movimento. Joao Pedro sarebbe un nome certamente non altisonante, ma i numeri degli ultimi anni raccontano tutt'altro che un giocatore di basso livello. Con 68 presenze in Serie A condite da 32 gol e 6 assist, il classe 1992 sarebbe pronto alla consacrazione. Il Milan ci pensa. Intanto Franck Kessie ha rilasciato un'interessante intervista: ecco retroscena e dichiarazioni