Mercato Milan – Ilicic e Sergio Ramos, i bookmakers fanno sognare i tifosi

Le ultime sul mercato del Milan. Si entra nella fase calda della stagione, ma attenzione al futuro. I bookmakers fanno sognare i tifosi

Renato Panno

Mercato Milan, le quote dei bookmakers

Brutto risveglio oggi per il Milan dopo la pesante sconfitta contro la Lazio. Dopo un cammino virtuoso durato per tutto il 2020, i rossoneri hanno subito una brusca frenata nel nuovo anno, che rischia di compromettere tutto il buon lavoro svolto finora. Dai discorsi sulla lotta scudetto, il Diavolo si è trovato fuori dalla Champions League nonostante si trovi a pari punti con Napoli e Juventus. La classifica avulsa, se il campionato fosse appena finito, condannerebbe la squadra in Europa League. La qualificazione in Champions, che manca ormai dal 2014, servirebbe anche a Paolo Maldini come arma ulteriore da utilizzare sul mercato.

Sembra infatti scontato affermare che la posizione finale in campionato influenzerà pesantemente le scelte della dirigenza. Tantissimi sono i nomi emersi per il mercato del Milan. La dirigenza sembra avere la volontà di acquistare un attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic, ma resta aperta alle tante occasioni presenti in giro per l'Europa. In tal senso, da qualche settimana, si parla con insistenza di un interesse concreto per Josip Ilicic. Il trequartista sloveno ha abbassato di molto il minutaggio con la maglia dell'Atalanta a causa di un rapporto non più idilliaco con Gian Piero Gasperini. Per questo motivo i rossoneri hanno fiutato il gran colpo a costi contenuti, avviando i contatti con l'entourage. La volontà è quella di non svenarsi per un giocatore che è ormai prossimo ai 34 anni.

Soltanto un'idea oppure una concreta possibilità? Seguendo le quote dei bookmakers, il suo passaggio al Milan è dato per molto probabile. La quota di 3,50 non mente, Ilicic in rossonero potrebbe dunque diventare cosa reale a fine stagione. Attenzione però anche ad un altro nome che fa venire i brividi soltanto ad ascoltarlo. La scommessa viene fatta anche su Sergio Ramos, capitano del Real Madrid in scadenza di contratto il prossimo giugno. Il suo trasferimento al Milan è pagato 9 volte la posta in gioco; una quota non così bassa, ma che non può non attirare le attenzioni dei tifosi, che sognano ad occhi aperti.