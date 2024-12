Milan, Ibrahimovic striglia la squadra: ecco cosa ha spiegato ai giocatori

Cambio in panchina in casa Milan: esonero per Paulo Fonseca, è Sergio Conceicao il nuovo allenatore dei rossoneri. E ieri, a Milanello, è stata una giornata febbrile, con l'arrivo - in mattinata - di Fonseca per prendere le sue cose e salutare tutti e l'approdo - nel pomeriggio - di Conceicao per il primo allenamento alla guida del Diavolo.