Milan, Ibrahimovic di nuovo a Milanello: ecco quando tornerà in campo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , che dopo il viaggio tra spiaggia e lavoro a Miami ( U.S.A. ), è tornato ad allenarsi ieri nel centro sportivo rossonero di Milanello .

Ibra domenica sera ha assistito a Milan-Roma a 'San Siro'; poi, il giorno successivo, ha proseguito nel suo programma di recupero post-operazione al ginocchio sinistro a Carnago (VA). L'obiettivo del centravanti svedese è quello di essere a disposizione del tecnico rossonero, Stefano Pioli , per il match del 14 febbraio prossimo.

Vuole esserci per Milan-Tottenham il mese prossimo

Quella sera, alle ore 21:00, si disputerà Milan-Tottenham, gara di andata degli ottavi di finale della Champions League 2022-2023. In quella competizione, infatti, Ibra va a caccia di nuovi record. Primo tra tutti, quello di marcatore più anziano e longevo nella storia del torneo.