Milan-Verona , 25^ giornata del campionato di Serie A 2024-25 . Una gara fondamentale per i rossoneri: in questa giornata del campionato Lazio e Juventus, concorrenti per il quarto posto, giocheranno contro Napoli e Inter con il rischio di perdere punti. Per questo il Milan deve soltanto vincere per sperare di accorciare su entrambe le avversarie. I rossoneri potrebbero pensare anche al ritorno della Champions League contro il Feyenoord. La società suona la carica. Le ultime.

Milan, il messaggio di Ibrahimovic e Moncada alla squadra. Fiducia in Conceicao?

Ibrahimovic e Moncada, come scrive 'Il Corriere dello Sport', ieri hanno fatto visita al centro sportivo di Milanello. La volontà del Milan sarebbe quella di fare capire ai giocatori di dovere preparare nel migliore dei modi le prossime due partite, contro Verona e Feyenoord. Due gare fondamentali per il futuro della stagione rossonera, per la prossima edizione della Champions League e per quella corrente. Due impegni ravvicinati che serviranno alla squadra per voltare pagina dopo la delusione di Rotterdam. Dopo le voci lanciate ieri dallo stesso quotidiano, oggi 'Il Corriere dello Sport' parla di fiducia massima a Sergio Conceicao in questa fase della stagione.