Milan, Ibrahimovic riflette sul futuro in dirigenza: un fattore lo frena

Il giorno precedente all'esordio in Champions League del Milan contro il Newcastle , c'è stato un incontro tra Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale. Argomento di discussione, ovviamente, il futuro dello svedese in dirigenza. Non è un mistero, infatti, che l'ex attaccante ritiratosi al termine della scorsa stagione, sia molto legato al Diavolo.

Milan, il fattore che frena Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic avrebbe chiesto del tempo per pensarci, per valutare tutti i pro e i contro di un'eventuale esperienza in dirigenza. Ma secondo quanto riportato da 'Tuttosport', in edicola questa mattina, lo svedese starebbe ragionando soprattutto su un altro aspetto, che risulterebbe fondamentale nella sua scelta.