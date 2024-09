Futuro di Fonseca? In stand-by fino al post Inter-Milan

Il Milan - ha commentato il 'CorSport' - non può permettersi di darla vinta in partenza all'Inter. Ecco spiegato il motivo per cui serviva supporto all'allenatore, soprattutto in questi giorni, e Zlatan lo ha fatto. Per ora, testa al presente e tutto messo in stand-by. Dopo il derby, si vedrà che cosa succederà. Ibra ha poi pranzato, ieri, con tutta la squadra, in un contesto maggiormente conviviale e sereno.