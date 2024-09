Tempi duri, molto duri, questi per Paulo Fonseca, allenatore che, a partire da questa stagione, ha sostituito Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Annunciato ufficialmente il 13 giugno scorso, il tecnico lusitano è stato presentato dai rossoneri in conferenza stampa quasi un mese più tardi, l'8 luglio, in occasione del raduno dei rossoneri per la stagione 2024-2025. E neanche tre mesi dopo tutto questo rischia di finire già tra i ricordi del passato. L'ex Roma e Lille, infatti, è a forte rischio esonero.