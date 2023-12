Ibrahimovic, rinviato il debutto a Milanello: messo ko dall’influenza

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come Zlatan Ibrahimovic , appena nominato consulente di RedBird (anche) per il Milan abbia dovuto rinviare per ben due volte il suo debutto nel centro sportivo rossonero di Milanello nella nuova veste. Giovedì e venerdì, infatti, Ibra non ha potuto presenziare prima perché il tecnico del Diavolo, Stefano Pioli , ha concesso un giorno di riposo ai suoi ragazzi dopo la vittoria a Newcastle e poi perché a Zlatan è venuta la febbre.

Ibrahimovic con la febbre: se gli passa, domani a 'San Siro'

Un attacco influenzale che ha scombussolato, dunque, i piani allestiti per il saluto di Ibrahimovic a squadra, allenatore e dirigenza programmato a Carnago. Poco male, ci sarà appena sarà possibile. Non è escluso che Ibra possa essere domani in tribuna a 'San Siro' per Milan-Monza, alle ore 12:30, qualora abbia smaltito l'influenza. Lo svedese, d'altronde, non vede l'ora di iniziare la sua nuova avventura da senior advisor per Gerry Cardinale, che gli ha ritagliato un ruolo - attivo e incisivo - su misura. LEGGI ANCHE: Milan, Pioli via a giugno: i tre possibili sostituti e i loro sponsor >>>