Milan, Ibrahimovic e Moncada a Milanello da Conceicao e giocatori — Con la visita di Ibrahimovic a Milanello, la dirigenza - secondo la 'rosea' - ha voluto far capire a Conceicao che è vicina a lui, che non pensa di cercare un suo sostituto e che ora si aspetta un pronto riscatto da parte dei calciatori. Ibra e Moncada hanno fiducia nell'operato dell'ex Porto. Sono convinti che Conceicao abbia esperienza, carisma e qualità per raddrizzare la situazione. Per i bilanci e le scelte future, se ne riparlerà a fine stagione.

Ora, la parola d'ordine è tutti uniti, dalla parte di Conceicao e della squadra per la rimonta in classifica. L'allenatore, a Milanello, ha tenuto un discorso alla squadra, sottolineando la necessità di eliminare gli errori frutto di mancanza di concentrazione che sono costati diversi punti. Al tempo stesso ha constatato i progressi che ci sono stati a livello di occasioni create.

Ibrahimovic e Moncada, invece, si sono intrattenuti con alcuni singoli per stimolarli sull'importanza di Bologna-Milan. La Juventus, quarta in classifica, è a +8 sui rossoneri, ma in palio ci sono ancora 39 punti. L'input di proprietà e società nei confronti di allenatore e gruppo squadra, quindi, è quello di lottare fino alla fine della stagione. Per il quarto posto in campionato e per vincere la Coppa Italia.

Spronati anche alcuni singoli. Uno su tutti, Maignan — Il quotidiano sportivo nazionale ha rivelato come Mike Maignan sia stato stimolato dopo gli errori commessi a Rotterdam e a Torino. Con lui singolarmente ha parlato anche Conceicao. Il quale nutre grande fiducia nel suo capitano (gli ha dato lui la fascia) e che, è convinto, nelle prossime partite avrà da 'Magic Mike' una risposta super. Il tecnico, poi, si è intrattenuto fino a tardi a Milanello: ha parlato con squadra e dirigenti, ma ha avuto anche riunioni con il suo staff per l'analisi dei dati fisici del suo Milan.

Dati in crescita, che potranno migliorare ora giocando una volta a settimana. Così il lavoro a Milanello sarà più intenso e il serbatoio verrà riempito in vista del finale di stagione. Anche ieri però Conceicao non ha fatto sconti e ha chiesto intensità, anche perché sente l'appoggio del club.