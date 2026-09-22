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La lunga sosta per le Nazionali costringe il Milan di Rúben Amorim a svuotare i propri spogliatoi, ma accende contemporaneamente i riflettori sul lavoro specifico che verrà svolto a Milanello. Questa pausa inedita della Serie A fermerà il campionato per un weekend in più rispetto al solito, rimandando il prossimo match ufficiale del Diavolo a domenica 11 ottobre alle ore 18:00, quando andrà in scena la trasferta contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Con ben 15 calciatori partiti per rispondere alle chiamate internazionali (record del torneo condiviso con il Como), il tecnico lusitano si troverà a gestire un gruppo ridotto all'osso alla ripresa degli allenamenti, fissata per martedì 29 setttembre.

Per mantenere alta l'intensità delle sessioni tattiche ed atletiche, lo staff rossonero aggregherà diversi giovani talenti provenienti dalla rosa del Milan Futuro. Tuttavia, la vera notizia positiva per Amorim è rappresentata dalle mancate convocazioni di due big assoluti del reparto offensivo, che resteranno a Milano per lavorare sul campo e affinare gli schemi della nuova guida tecnica.

Le eccezioni di lusso: Pulisic e Saelemaekers restano a Milano

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L'elenco completo dei giocatori a disposizione a Milanello

Portieri : Pietro Terracciano, Lorenzo Torriani.

: Pietro Terracciano, Lorenzo Torriani. Difensori : Mario Gila, Matteo Gabbia, Filippo Terracciano, Fikayo Tomori, Sankhoun Diawara.

: Mario Gila, Matteo Gabbia, Filippo Terracciano, Fikayo Tomori, Sankhoun Diawara. Centrocampisti : Christian Comotto (da valutare), Ruben Loftus-Cheek.

: Christian Comotto (da valutare), Ruben Loftus-Cheek. Attaccanti/Trequartisti: Christian Pulisic, Alexis Saelemaekers, Omari Hutchinson.

Contro ogni consuetudine, due delle stelle più luminose dell'attacco milanista non saliranno sui rispettivi voli internazionali.è stato infatti esentato dagli impegni degli Stati Uniti d'America dal C.T. Mauricio Pochettino, permettendo al numero 11 di gestire le forze dopo il recente recupero fisico. Discorso analogo per, escluso dalla lista dei convocati del Belgio dal Commissario Tecnico Mark van Bommel. Entrambi gli esterni offensivi saranno regolarmente a disposizione a Milanello, rappresentando un'ottima risorsa per Amorim in vista del tour de force autunnale.Unica nota di apprensione riguarda invece la linea mediana. Come riportato dall'edizione odierna del, il giovanissimo centrocampista Christian Comotto è attualmente alle prese con un fastidioso problema alla caviglia. Le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno dallo staff medico rossonero per evitare ricadute alla ripresa delle attività di gruppo.Escludendo i 15 nazionali e monitorando l'evoluzione dell'infermeria, ecco la lista completa dei calciatori della prima squadra che si alleneranno nel centro sportivo rossonero agli ordini di Rúben Amorim: