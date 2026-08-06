Milan, Gonçalo Ramos si presenta cantando. E Rafa Leão ...

I progressi mostrati dal Milan di Amorim nell'ultimo derby raccontato solo una facciata della medaglia. Se l'atteggiamento aggressivo e la capacità di reagire allo svantaggio lasciano sperare, dal campo emergono anche dei primi campanelli d'allarme: non tutto è rosa e fiori.

Milan, i problemi del nuovo ciclo

La strada per plasmare un diavolo davvero molto competitivo in vista del debutto in Serie A contro il, è ancora in salita, tra ritmi da velocizzare, una condizione da ritrovare e alcune bocciature che fanno riflettere moltissimo. Il primo cantiere aperto riguarda la fase di costruzione. La squadra segue i dettami del nuovo allenatore: la palla parta dal basso e i lanci lunghi non esistono più. Tuttavia, però, la palla circola ancora troppo lentamente per

Per rompere le difese avversarie e chiudere i rivali nella loro metà campo serve molta rapidità nei passaggi, con cambi di fronte mirati a creare imprevisti. Anche la percentuale complessiva del possesso palla deve salire: è attraverso il controllo del gioco che il Milan vuole imporsi.

La flessione atletica

Che la tenuta fisica non sia ottimale in precampionato è più che normale, ma la lesione ista ad inizio ripresa è stata troppo netta. Ilha subito un grande caldo di ritmo, finendo per farsi schiacciare dopo il gol dell'1-0. Amorim lo sa: per la prima contro ilservirà molta più benzina.

Sotto al lente d'ingrandimento, però, finiscono anche questa volta le corsie esterne, con Chuckwueze che ha saputo dimostrare qualche sprazzo interessante, ma ha tradito totalmente l'applicazione difensiva. Stessa cosa per Estupinan: il giovane è apparso costantemente in affanno.