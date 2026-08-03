L'attesa sta per finire e i riflettori sono tutti puntati sul colpo da novanta del mercato estivo rossonero. L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto della situazione su Gonçalo Ramos, l'attaccante portoghese prelevato dal PSG per la cifra monstre di 75 milioni di euro più bonus. Il bomber si sta preparando nel migliore dei modi per quello che sarà il suo debutto assoluto, seppur non in una gara ufficiale, con la maglia del Milan.

Ramos è sbarcato nel ritiro di Perth, in Western Australia, lo scorso 29 luglio in compagnia del connazionale Rafael Leão, dopo aver goduto dei giorni di vacanza post-Mondiali disputati con il Portogallo. In questi primi giorni in terra australiana, il classe 2001 si è sottoposto a sedute di allenamento durissime agli ordini del nuovo tecnico Rúben Amorim, con il chiaro obiettivo di raggiungere rapidamente lo stesso livello di condizione atletica dei compagni di squadra.

La grande occasione del riscatto dopo gli anni a Parigi

L'attaccante si è presentato ai blocchi di partenza in una forma fisica più che discreta, forte del ritmo partita mantenuto durante la rassegna iridata e visibilmente motivato dopo il periodo di riposo. Per Gonçalo Ramos l'avventura in rossonero rappresenta la vera svolta della carriera, l'occasione ideale per trovare quel riscatto personale che cercava. Nelle ultime due stagioni all'ombra della Torre Eiffel ha sì arricchito la sua bacheca personale conquistando due titoli di Ligue 1 e due Champions League, ma quasi mai recitando il ruolo di protagonista assoluto.

I numeri complessivi della sua esperienza con il Paris Saint-Germain testimoniano l'ottimo impatto realizzativo, nonostante un minutaggio spesso ridotto a causa della fortissima concorrenza:

Presenze totali : 131 match ufficiali disputati.

: 131 match ufficiali disputati. Reti messe a segno : 45 gol all'attivo.

: 45 gol all'attivo. Assist serviti: 10 passaggi vincenti per i compagni.

Il fattore Amorim e l'esordio nel derby di Perth

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Al Milan la musica cambierà radicalmente. Gonçalo Ramos si candida a essere il titolare inamovibile e il punto di riferimento avanzato neldisegnato da Rúben Amorim. Tra l'allenatore portoghese e il centravanti sembra essere scattata immediatamente la scintilla, con un ottimo feeling nato sin dai primissimi colloqui tattici a Milanello e proseguito in Australia.Il giocatore, che nella giornata di ieri ha voluto persino curare il look facendosi tagliare i capelli per presentarsi al top della forma anche dal punto di vista dell'immagine, è pronto al battesimo del fuoco. L'esordio è fissato perall'Optus Stadium di Perth. Di fronte ci sarà l'Inter di Cristian Chivu campione d'Italia in carica in un Derby della Madonnina estivo ad altissima tensione.: un banco di prova subito caldissimo per il nuovo numero 9 del Diavolo.