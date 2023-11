Milan, assenze importanti e un rientro a sorpresa. Mercato ‘on fire’

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 15 novembre 2023. I temi principali trattati? Molteplici, vanno dalla situazione degli infortunati alla probabile formazione del primo match utile dopo la sosta per le Nazionali. Nel mezzo, una serie di notizie di calciomercato che, per tifosi e appassionati, è sempre un bel modo di trascorrere quasi 15 giorni senza Diavolo. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.