Quotidiani sportivi, le prime pagine: Napoli, è tornato Mazzarri

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della sorpresa in casa Napoli. Esonerato Rudi Garcia, sembrava tutto pronto per l'approdo di Igor Tudor. Invece, alla fine, il Presidente Aurelio De Laurentiis riporta alle pendici del Vesuvio, dopo 10 anni, Walter Mazzarri. Per lui un contratto di 7 mesi, fino al 30 giugno 2024. Il prossimo 26 novembre si disputerà all'Allianz Stadium la sfida Scudetto tra Juventus e Inter. I bianconeri di Massimiliano Allegri potranno arrivare al big match con in tasca il rinnovo del contratto di Gleison Bremer. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono intenzionati a vincere a Torino per poter andare in fuga in vetta alla classifica. Problemi in casa Milan. Due giornate di squalifica per Olivier Giroud (salterà i match interni in campionato contro Fiorentina e Frosinone), ma ci si domanda anche che fine abbia fatto Yacine Adli, sparito dalle rotazioni di Stefano Pioli. Analisi, poi, in casa azzurra: l'Italia di Luciano Spalletti ha bisogno di goleador. Contro la Macedonia del Nord, probabilmente, toccherà a Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca in attacco.