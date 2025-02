'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Santiago Giménez , attaccante che il Milan ha acquistato dal Feyenoord in questa sessione invernale di calciomercato . Ieri, poco prima di essere ufficializzato, 'El Bebote' ('Il Bambinone', n.d.r.) si è allenato a parte sui campi di Milanello dopo il piccolo problema fisico rimediato nell'ultima partita con gli olandesi, quella di Lille in Champions League .

Il Milan ha voluto andarci cauto. Le risposte, però, sono state positive e oggi pomeriggio il centravanti messicano classe 2001, nato in Argentina ma in possesso anche del passaporto italiano, si allenerà per la prima volta con il gruppo, agli ordini del suo nuovo allenatore, Sergio Conceicao. Se tutto andrà come previsto, domani sera, in occasione di Milan-Roma, partita secca dei quarti di finale di Coppa Italia a 'San Siro', Giménez potrebbe già giocare.