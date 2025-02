Calciomercato Milan - Joao Felix, botto di fine sessione — A quel punto i 'Blues' hanno accettato di mandare Joao Felix, costato 52 milioni di euro soltanto la scorsa estate, via con la formula del prestito, spalancando le porte per il suo arrivo a Milano. Per la 'rosea', il prestito di Joao Felix costerà al Milan 2 milioni di euro. Quindi, 2,5 milioni di euro di bonus legati alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League ed alla vittoria di un trofeo.

Arriva in prestito secco fino al 30 giugno. Niente diritto di riscatto perché una trattativa sulla cifra, elevata, per l'opzione di acquisto a titolo definitivo avrebbe dilatato i tempi e rischiato soltanto di complicare l'affare. Il Milan garantirà a Joao Felix il pagamento dello stipendio fino a fine stagione, per un totale di 2 milioni di euro netti più bonus.

Prestito secco, stipendio pagato dai rossoneri. Gli fa spazio Okafor — Un gran colpo per il Milan, dopo Kyle Walker e Santiago Giménez, a dimostrazione che il club vuole finire alla grande la stagione in corso, la cui prima parte è stata nettamente al di sotto delle aspettative. Visite mediche per il portoghese in mattinata, poi allenamento al pomeriggio a Milanello agli ordini di Conceicao. Se la documentazione sarà completata oggi, con l'arrivo del transfert dalla Premier League, Joao Felix sarà già a disposizione per Milan-Roma di Coppa Italia di domani sera.

Entro la mezzanotte di oggi, poi, il Milan dovrà consegnare alla Serie A la nuova lista dei 25, valida per il campionato: il nuovo numero 79 rossonero prenderà il posto di Noah Okafor, ceduto al Napoli. Per il quotidiano sportivo nazionale, fondamentale, per l'arrivo di Joao Felix al Milan, oltre alla volontà di Conceicao (che ieri sera gli ha telefonato appena sbarcato all'aeroporto!), anche il pressing di Rafael Leao. I due sono molto legati e Rafa ha spiegato all'amico e connazionale come si stia bene al Milan e come si viva bene a Milano. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, 5 colpi da urlo. E sorridono anche i conti del club >>>