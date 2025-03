Milan, Giménez si è fermato: ecco a quando risale la sua ultima rete

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Santiago Giménez, attaccante che il Milan ha prelevato nell'ultima sessione invernale di calciomercato dal Feyenoord per 35 milioni di euro bonus inclusi. Appena arrivato, ha illuminato la scena: assist per João Félix in Milan-Roma 3-1 di Coppa Italia, quindi reti contro Empoli e Hellas Verona in campionato, infine la 'punizione' in Champions League alla sua ex squadra.