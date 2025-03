Milan, Giménez ammette: 'Non un gran momento'. Ma lancia la sua sfida

Milan, per Giménez è un mese pieno di digiuno — Respirare l'aria della Nazionale potrebbe fare bene al 'Bebote' visto che, nel Milan, sta vivendo un momento difficile. Era partito benissimo (assist a João Félix contro la Roma in Coppa Italia, gol contro Empoli, Verona in campionato e Feyenoord in Champions League), poi si è spento: è a digiuno da oltre un mese.

Chiaramente, non è semplice per nessuno cambiare squadra in corsa (è arrivato nel calciomercato di gennaio). Il ragazzo sta pagando il periodo di adattamento. «Come tutti i cambiamenti - ha spiegato Giménez ad una tv messicana - il primo mese è stato un po’ complicato. Ci sono cose nuove, strade nuove, tutto è nuovo, anche la lingua ovviamente. A poco a poco, però, mi sto inserendo. Mia moglie mi ha aiutato moltissimo e mi ha lasciato che mi concentrassi soprattutto sul calcio».

Anche Sérgio Conceição, suo allenatore del Milan, lo sta difendendo e proteggendo dalle accuse dei soliti detrattori, spiegando: «Santiago sta lavorando tanto; durante la settimana lo vedo molto focalizzato in tutte le cose che facciamo, anche con gli altri attaccanti. Non è facile arrivare a giocare in Italia, con squadre molto organizzate a livello difensivo: c’è bisogno di un periodo normale per adattarsi. Sarà molto importante per il resto della stagione, ne sono sicuro».

"Con Dio tutto è possibile": il messicano punta a tornare decisivo — Lui, intanto, non si è assolutamente pentito - al contrario di qualcun altro - della scelta di venire al Milan seppur a stagione in corso. «Quando sono arrivato in rossonero ho capito la grandezza del club, ma già lo percepivo da fuori. Da dentro lo senti il doppio, è gigantesco. Non viviamo un gran momento, ma mi hanno accolto nella migliore maniera possibile. Sto vivendo un sogno, voglio essere un esempio per far capire che con Dio tutto è possibile. Vivo il presente, mi godo ogni secondo».

L'auspicio, ora, è che gli impegni con il Messico restituiscano al Milan un Giménez rigenerato e pronto a tornare a segnare con la sua consueta regolarità. LEGGI ANCHE: DS Milan, Paratici il prescelto: l'incontro con Furlani, l'allenatore preferito >>>