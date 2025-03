Morata: “Tornassi indietro non lascerei l’Atlético Madrid per il Milan”

Álvaro Morata , attaccante che il Milan aveva acquistato per 13 milioni di euro nel calciomercato estivo 2024 , ha subito lasciato i rossoneri, con 6 gol in 25 partite , nella seguente sessione invernale per trasferirsi al Galatasaray . Oggi, in un'intervista a 'El Larguero', su 'Cadena SER', è tornato a parlare dei suoi movimenti nell'ultimo anno.

Milan, senti Morata: "Non ero riuscito a vedere la realtà"

“Credo che la scorsa estate avrei dovuto riflettere di più sul lasciare o meno l’Atlético Madrid - ha esordito Morata, che il Milan ha ceduto al Galatasaray in prestito con diritto di riscatto -. Quando non ti senti bene in un certo momento della tua vita, prendi decisioni sbagliate sotto ogni aspetto. Ormai le cose non si possono più cambiare ed oggi sono molto felice. Se potessi tornare indietro, probabilmente non prenderei quella decisione. Oggi mi rendo conto di non essere riuscito a vedere la realtà. Eravamo Campioni d’Europa e all’Atlético c’erano sempre più persone che mi amavano e riuscivano a capirmi”.