Milan, Gazidis sul futuro è ancora aperto a tutto: parlerà con la proprietà

Il futuro di Ivan Gazidis, con ogni probabilità, non sarà più al Milan dai prossimi mesi. L'amministratore delegato rossonero, probabilmente, resterebbe anche volentieri, ma il progetto della nuova proprietà ha altre priorità. Eppure ha svolto un ottimo lavoro in questi anni, sistemando il bilancio e migliorando la situazione sportiva e non solo. In ogni caso, Gazidis mette davanti il progetto, che non dipende da singoli individui, come riporta , ma dal lavoro di una squadra secondo il suo punto di vista. Il suo contratto scade a dicembre e sul futuro si limita a dire che parlerà con RedBird e quando sarà il momento comunicheranno la decisione.