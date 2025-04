Milan, Garlando: “Benedetta Primavera. Ibrahimovic e Comotto …”

"Ma anche allo scudetto del 1999, festeggiato sul megaschermo, mentre, a Perugia, Abbiati volava e Galliani si contorceva sui seggiolini. E poi ancora più indietro fino alla Coppa Latina vinta nel ’56 dal Milan di Liedholm, Maldini e Schiaffino. Fino a Fausto Coppi che nel ‘51, in rossonero, sfidò Gino Bartali, in nerazzurro, per raccogliere fondi a favore del Polesine. Fino al 1910, quando il milanista Lana segnò il primo gol storico della neonata Nazionale italiana".

"Domani toccherà ai ragazzi di Federico Guidi, mister, e di Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile, provare a prolungare l’epica rossonera dell’Arena e a promettere futuro. Sono figli d’arte (Comotto, Ibrahimovic…), nazionali (Sala, Bakoune…). C’è un Bonomi (Alessandro), come nel Milan degli anni ’40 (Andrea), che giocava all’Arena, c’è chi ha già esordito in A (Liberali); c’è il difensore centrale Dutu, arrivato dalla Lazio per diventare Nesta. Un’esperienza immersiva unica che consente di ricordare il meglio e dimenticare il peggio. Benedetta Primavera…". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, attaccante cercasi? In estate assalto al bomber italiano >>>