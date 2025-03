"Conceiçao ci ha messo del suo lasciando fuori Leao che negli ultimi anni ha imperversato regolarmente al Maradona. Anche per questo il Milan non perdeva da 7 anni a Napoli. Infatti, quando Rafa è entrato è cambiato il mondo. Non esistono logiche di turnover se ti giochi la Champions. Leao doveva giocare subito e non l’inutile Mendes- boy, Joao Felix. Il Milan saluta il sogno Champions. Conceiçao, con o senza sigaro, proverà ad aggrapparsi al derby di mercoledì. È vero, Pioli li perdeva, ma un anno fa aveva 18 punti in più e navigava sereno in zona Champions. Nostalgia canaglia?". LEGGI ANCHE: Milan, gli errori di Conceicao. E Fonseca ‘vince’ quasi in tutto >>>