Milan Futuro, svelato il calendario e tutte le avversarie: i dettagli

Il Milan Futuro, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', è stato inserito nel Girone B della Serie D 2025-26. L'under rossonera 23 ripartirà in fatti dalla Serie D, dopo la bruciante sconfitta contro la Spal nei playout di Serie C. La rosea riporta anche tutte le avversarie che i rossoneri affronteranno in questa stagione.