Milan Futuro, Schira rivela: su Coubis ci sono tre club di Serie B

Milan Futuro, Schira: Coubis nel mirino di tre club di Serie B. Il difensore potrebbe lasciare i rossoneri già in estate

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira , sul giovane difensore classe 2003 Andrei Coubis , capitano del Milan Futuro , ci sarebbero diversi contatti da parte di tre club di Serie B .

I club che negli scorsi giorni hanno contattato Coubis sono Pescara, Frosinone e Cesena. Il giocatore, che ha un contratto in scadenza nel 2027, è pronto a lasciare il Milan, club con il quale ha svolto tutta la trafila nel settore giovanile senza mai esordire in prima squadra. L’addio potrebbe concretizzarsi già in questa sessione di mercato.