Il Milan Futuro ha ufficialmente la sua nuova guida tecnica per la stagione 2026-2027. Attraverso una nota ufficiale rilasciata nel pomeriggio di ieri, il club rossonero ha annunciato l'ingaggio di Sergio Navarro Barquero (classe 1979) come nuovo allenatore della Seconda Squadra, pronta a scendere in campo nel prossimo campionato di Serie D. Il tecnico andaluso raccoglie l'eredità di Massimo Oddo, che ha concluso la sua collaborazione con la società di Via Aldo Rossi nei giorni scorsi.

La prestigiosa carriera internazionale di Navarro Barquero

Il profilo del nuovo mister rossonero vanta un background internazionale di altissimo livello nel calcio giovanile e professionistico. Navarro Barquero muove i suoi primi passi in panchina nel 2006 all'interno del settore giovanile del Castellón. Successivamente vola in Russia per un'esperienza nei quadri tecnici del Rubin Kazan, prima di rientrare in Spagna per lavorare nel florido vivaio del Villarreal.

Nel 2017 arriva la prima importante avventura da capo allenatore in prima squadra, alla guida degli ucraini del Karpaty Lviv. Dopo una parentesi al Levante nel 2018, la vera svolta nella sua carriera si consuma tra il 2022 e il 2025: Navarro Barquero viene nominato responsabile del settore giovanile dell'Athletic Bilbao, una delle accademie più prestigiose al mondo e modello d'eccellenza europeo per la valorizzazione del talento locale. Nell'ultima stagione ha invece guidato in Ungheria la prima squadra del Debrecen, prima di accettare la chiamata del Diavolo.

La benedizione di Kirovski: "Profilo ideale per l'eccellenza"

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I motivi che hanno spinto la dirigenza milanista a puntare forte sul tecnico spagnolo sono stati illustrati chiaramente da, Sport Development Director del progetto Milan Futuro. Il dirigente ha voluto sottolineare le precise caratteristiche metodologiche che hanno portato alla fumata bianca.«La scelta di Sergio rappresenta per noi l'ideale connubio tra il profilo di un tecnico che già conosce il calcio professionistico e un professionista che si è focalizzato sulla formazione di giovani calciatori in un contesto di eccellenza a livello europeo», ha spiegato Kirovski. Una dichiarazione che certifica la volontà di RedBird di unire la crescita tecnica dei singoli ragazzi con la competitività sul campo in un campionato formativo come la Serie D.