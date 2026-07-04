Il nuovo corso della seconda squadra rossonera ha ufficialmente il suo condottiero. L'AC Milan ha comunicato di aver affidato la guida tecnica di Milan Futuro a Sergio Navarro Barquero. Una scelta strategica e fortemente mirata, che punta a consolidare il percorso di inserimento dei giovani talenti del Diavolo nel calcio professionistico.

Navarro, nativo di Huelva in Andalusia, vanta un curriculum internazionale di altissimo profilo, interamente dedicato alla coltivazione e alla valorizzazione dei calciatori in rampa di lancio. La sua carriera da allenatore inizia nel lontano 2006 nelle giovanili del Castellón, prima di intraprendere tappe fondamentali all'estero e in patria.

La carriera di Sergio Navarro: dalla Russia all'eccellenza di Bilbao

Le prime esperienze internazionali: Il lavoro nei settori giovanili del Rubin Kazan in Russia e il successivo rientro in Spagna all'interno della cantera del Villarreal.

Il lavoro nei settori giovanili del Rubin Kazan in Russia e il successivo rientro in Spagna all'interno della cantera del Villarreal. Il debutto tra i grandi: Nel 2017 affronta la prima avventura da capo allenatore in massima serie con gli ucraini del Karpaty Lviv.

Nel 2017 affronta la prima avventura da capo allenatore in massima serie con gli ucraini del Karpaty Lviv. Il rientro in Spagna: Nel 2018 ricopre il ruolo di collaboratore tecnico di mister Paco López sulla panchina del Levante.

Nel 2018 ricopre il ruolo di collaboratore tecnico di mister Paco López sulla panchina del Levante. Il modello Athletic Club: Tra il 2022 e il 2025 viene scelto come Responsabile del Settore Giovanile dell'Athletic Club di Bilbao, una delle società di riferimento a livello mondiale per lo sviluppo dei giovani.

Tra il 2022 e il 2025 viene scelto come Responsabile del Settore Giovanile dell'Athletic Club di Bilbao, una delle società di riferimento a livello mondiale per lo sviluppo dei giovani. L'ultima tappa: Nella stagione appena conclusa ha guidato gli ungheresi del Debrecen, totalizzando il suo secondo campionato da head coach professionista.

Il progetto rossonero: le parole di Jovan Kirovski

Il percorso professionale del nuovo tecnico rossonero è caratterizzato da importanti esperienze formative in diverse realtà calcistiche europee:La scelta del tecnico andaluso si sposa perfettamente con la filosofia societaria di RedBird, volta a creare un canale diretto e produttivo tra il settore giovanile, la formazione Under 23 e la prima squadra di Rúben Amorim. L'obiettivo primario resta la maturazione tecnica e caratteriale dei calciatori all'interno di un campionato formativo come la Serie C.

A spiegare i motivi della fumata bianca è intervenuto direttamente Jovan Kirovski, Sport Development Director del Milan, che ha voluto sottolineare le qualità specifiche del nuovo mister:

«La scelta di Sergio è per noi l'ideale connubio tra il profilo di un tecnico che già conosce il professionismo e che - soprattutto – si è focalizzato sulla formazione di giovani calciatori in un contesto di eccellenza a livello europeo, caratteristiche che riteniamo ideali per impostare insieme il lavoro del nostro progetto che ha come obiettivo principale la crescita del talento» ha dichiarato il dirigente rossonero.

Con questo prezioso innesto nell'organigramma tecnico, l'AC Milan porge un caloroso benvenuto a Sergio Navarro, augurandogli un buon lavoro alla guida di un Milan Futuro atteso da una stagione di grandi conferme e crescita sul campo.