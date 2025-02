Il vice di Oddo, sulla panchina del Milan Futuro, sarà Marcello Donatelli ma resterà nello staff della squadra anche Mauro Tassotti , che ha da poco ripreso il suo percorso all'interno del club di Via Aldo Rossi. Oggi primo allenamento per Oddo alla guida del Milan Futuro.

Dieci partite per centrare la salvezza. Altrimenti ai playout

Il debutto domenica 2 marzo, alle ore 15:00, in casa del Legnago in un scontro salvezza. L'esordio casalingo, invece, contro il Perugia, una delle squadra che Oddo ha allenato in carriera. Il Milan Futuro, terzultimo nel Girone B della Serie C con 22 punti dopo 28 giornate, ha 10 partite di tempo per centrare la permanenza in terza serie. Oppure sperare di ottenerla ai playout. LEGGI ANCHE: Milan, Cardinale ha scelto: ecco chi sarà il direttore sportivo | Esclusiva >>>