Il progetto Milan Futuro si trova davanti al bivio più importante della sua giovane storia. Nato nell'estate 2024 per ricalcare i modelli di Juventus e Atalanta, il percorso della Seconda Squadra rossonera (Under 23) ha vissuto un biennio tormentato, sollevando seri dubbi sulla sua reale utilità strategica ed economica all'interno del club.

Dalla Serie C ai dilettanti: il biennio nero dell'Under 23

Il debutto nella stagione 2024-2025 nel Girone B di Serie C si è rivelato più ostico del previsto. Sotto la guida di Daniele Bonera prima e Massimo Oddo poi, l'annata si è conclusa con una drammatica retrocessione ai playout contro la Spal, facendo sprofondare i giovani rossoneri nel calcio dilettantistico.