Ai nastri di partenza della stagione 2025-2026 nel Girone B di Serie D, il Milan Futuro godeva dei favori del pronostico per un'immediata risalita tra i professionisti. L'obiettivo è però fallito: il club ha chiuso al 4° posto, centrando una qualificazione playoff sterile (priva di slot promozione automatici) e subendo un distacco di ben 12 punti dalla Folgore Caratese, promossa in Serie C.
I due volti del progetto: talenti lanciati e addii dolorosi—
Il bilancio tecnico della seconda squadra rossonera presenta una profonda spaccatura tra la valorizzazione dei singoli e la tenuta del gruppo a lungo termine:
Chiusura immediata? La smentita societaria raccolta dalla redazione—
L'edizione milanese del Corriere della Sera ha sollevato forti dubbi sul futuro della squadra Under 23, responsabilità di Jovan Kirovski (il dirigente statunitense voluto da Zlatan Ibrahimović), ipotizzando uno stop definitivo al progetto per destinare i migliori prospetti a prestiti in contesti più competitivi della Serie D.
Tuttavia, secondo le verifiche dirette svolte dalla nostra redazione presso fonti interne al club rossonero, ad oggi non trova riscontro l'ipotesi di una chiusura del Milan Futuro. La linea societaria attuale è quella di insistere sul progetto Under 23, con la speranza di raccoglierne i frutti nelle prossime stagioni.
L'incognita Ralf Rangnick sul settore giovanile—
Ogni decisione definitiva sul destino dell'Under 23 resterà comunque congelata fino all'insediamento ufficiale del nuovo management sportivo. Qualora la spuntasse la linea di Gerry Cardinale con l'approdo di Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico con pieni poteri, il manager tedesco avrebbe carta bianca per ristrutturare l'intera area metodologica del club. E potrebbe partire proprio dalla gestione delle giovanili. Milan Futuro incluso.
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