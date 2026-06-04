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Milan Futuro, chiusura immediata dopo il fallimento in Serie D? Ecco quanto filtra dal club

Una formazione del Milan Futuro in Serie D nella stagione 2025-2026
Il Milan Futuro chiude dopo il fallimento in Serie D? Le verifiche della nostra redazione sui piani societari, il ruolo di Jovan Kirovski e l'ombra di Ralf Rangnick sul progetto che puntava ad essere il fiore all'occhiello del club rossonero
Daniele Triolo Redattore 

Il progetto Milan Futuro si trova davanti al bivio più importante della sua giovane storia. Nato nell'estate 2024 per ricalcare i modelli di Juventus e Atalanta, il percorso della Seconda Squadra rossonera (Under 23) ha vissuto un biennio tormentato, sollevando seri dubbi sulla sua reale utilità strategica ed economica all'interno del club.

Dalla Serie C ai dilettanti: il biennio nero dell'Under 23

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Il debutto nella stagione 2024-2025 nel Girone B di Serie C si è rivelato più ostico del previsto. Sotto la guida di Daniele Bonera prima e Massimo Oddo poi, l'annata si è conclusa con una drammatica retrocessione ai playout contro la Spal, facendo sprofondare i giovani rossoneri nel calcio dilettantistico.

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Ai nastri di partenza della stagione 2025-2026 nel Girone B di Serie D, il Milan Futuro godeva dei favori del pronostico per un'immediata risalita tra i professionisti. L'obiettivo è però fallito: il club ha chiuso al 4° posto, centrando una qualificazione playoff sterile (priva di slot promozione automatici) e subendo un distacco di ben 12 punti dalla Folgore Caratese, promossa in Serie C.

I due volti del progetto: talenti lanciati e addii dolorosi

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Il bilancio tecnico della seconda squadra rossonera presenta una profonda spaccatura tra la valorizzazione dei singoli e la tenuta del gruppo a lungo termine:

  • Le note liete: la struttura ha permesso a talenti cristallini come Francesco Camarda, Kevin Zeroli, Mattia Liberali, Davide Bartesaghi e il portiere Lorenzo Torriani di affacciarsi in Prima Squadra o di trovare minutaggio nel calcio che conta.

  • Le note dolenti: la permanenza forzata tra i dilettanti ha penalizzato l'appeal del club. La Serie D ha spinto profili importanti come Matteo Duţu a chiedere la cessione, mentre promesse del settore giovanile come il portiere Alessandro Longoni e l'attaccante Simone Lontani hanno rifiutato il rinnovo contrattuale pur di non giocare nei dilettanti.

    • Chiusura immediata? La smentita societaria raccolta dalla redazione

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    L'edizione milanese del Corriere della Sera ha sollevato forti dubbi sul futuro della squadra Under 23, responsabilità di Jovan Kirovski (il dirigente statunitense voluto da Zlatan Ibrahimović), ipotizzando uno stop definitivo al progetto per destinare i migliori prospetti a prestiti in contesti più competitivi della Serie D.

    Tuttavia, secondo le verifiche dirette svolte dalla nostra redazione presso fonti interne al club rossonero, ad oggi non trova riscontro l'ipotesi di una chiusura del Milan Futuro. La linea societaria attuale è quella di insistere sul progetto Under 23, con la speranza di raccoglierne i frutti nelle prossime stagioni.

    L'incognita Ralf Rangnick sul settore giovanile

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    Ogni decisione definitiva sul destino dell'Under 23 resterà comunque congelata fino all'insediamento ufficiale del nuovo management sportivo. Qualora la spuntasse la linea di Gerry Cardinale con l'approdo di Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico con pieni poteri, il manager tedesco avrebbe carta bianca per ristrutturare l'intera area metodologica del club. E potrebbe partire proprio dalla gestione delle giovanili. Milan Futuro incluso.

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