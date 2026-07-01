Nella giornata di ieri il Milan non ha annunciato soltanto l'acquisto ufficiale di Gonçalo Ramos, ma ha formalizzato anche la separazione da Massimo Oddo: l'ex terzino del Diavolo, classe 1976, non è più infatti l'allenatore del Milan Futuro. A ricordare i dettagli di questo addio è il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Il bilancio dell'avventura di Oddo sulla panchina dell'Under 23

Il rapporto di lavoro tra le parti si è interrotto, in pratica, dopo un anno e mezzo di intensa attività. Oddo era diventato allenatore del Milan Futuro il 25 febbraio 2025, subentrando in panchina all'ex compagno di squadra in rossonero, Daniele Bonera, nel disperato tentativo di salvare la selezione Under 23 del Milan, all'epoca pesantemente invischiata in piena zona playout.

Una missione fallita purtroppo all'ultimo tuffo, complice la sconfitta nel doppio spareggio contro la SPAL che ha sancito la retrocessione dalla Serie C alla Serie D. Oddo, ad ogni modo, era stato confermato dalla dirigenza rossonera e ha vissuto l'ultima stagione combattendo duramente per un immediato ritorno in terza serie: il Milan Futuro ha saputo centrare i playoff, ma ha dovuto cedere il passo alla più forte Folgore Caratese, che ha dominato il campionato.

Verso la svolta internazionale per il Milan Futuro

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Sinergia tecnica : la filosofia societaria prevede la creazione di un filo conduttore unico tra i vari settori del club.

: la filosofia societaria prevede la creazione di un filo conduttore unico tra i vari settori del club. Guida internazionale: così come per la Prima Squadra, affidata alla conduzione tecnica del portoghese Rúben Amorim, anche per la Seconda Squadra si va verso la nomina di un allenatore straniero.

Esaurito il ciclo, Oddo ha deciso di provare una nuova esperienza professionale nel mondo del calcio, chiedendo formalmente al Milan di poter fare un passo indietro. La società di Via Aldo Rossi ha accettato di buon grado la decisione del tecnico, avviando subito le valutazioni per il futuro.Per il Milan Futuro, adesso, si prospetta un cambio di rotta decisamente importante dal punto di vista strategico e metodologico:

Questa decisione permetterà ai giovani talenti del vivaio di assimilare concetti tattici moderni e standardizzati, facilitando il loro eventuale inserimento nella rosa principale sotto gli occhi attenti del nuovo staff lusitano.