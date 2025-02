Milan fuori dalla Champions, anche Conceicao tra i colpevoli: ecco perché

"Abbiamo vinto l’unico trofeo che potevamo vincere, siamo in semifinale di Coppa Italia e in campionato, da quando sono arrivato io, abbiamo fatto 14 punti e il Napoli 15. Non è tutto perfetto, c’è tanto da lavorare. Ma bisogna ricordarsi di questo. L’atmosfera qui al Milan non è la migliore e l’espulsione lo dimostra: dobbiamo lavorare su questo a livello mentale sui giocatori. Credetemi, non è facile, non è facile ", ha concluso l'allenatore portoghese.

Sostituzioni che hanno lasciato piuttosto perplessi

Ma il 'CorSport' ha evidenziato come ci siano tanti problemi da registrare nel Milan di Conceicao. L'allenatore, ieri sera, non ha aiutato con scelte e cambi che, nelle ultime tre partite europee, non hanno convinto. Come ad esempio la sostituzione di Giménez, motivata dal tecnico rossonero per una gestione del problema all’adduttore subito dal messicano a fine gennaio. Togliendolo dal campo, non sostituendolo subito con Tammy Abraham, ha privato la squadra dell’uomo d’area di rigore per l’assalto finale. E che dire della mancata sostituzione dell’impalpabile João Félix, al posto di un Christian Pulisic comunque più vivo? Tutto ha lasciato molti dubbi. LEGGI ANCHE: Fallimento Milan, Ibra 'assolve' Theo Hernández. Poi rivela che ... >>>