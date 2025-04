Milan-Fiorentina, la moviola di Gazzetta: gol annullati. E qualche giallo...

Milan-Fiorentina 2-2 , una partita tutto sommato corretta nei novanta minuti. Nonostante questo ci sono stati cadi da analizzare nel post partita. Non solo, due gol annullati alla Viola nel primo e nel secondo tempo. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola valuta l'operato dell'arbitro Ayroldi . Ecco la moviola de la rosea.

Un mancato giallo per Walker: "A fine primo tempo ci stava un giallo per Walker per fallo su Parisi. L’inglese viene subito dopo ammonito per intervento su Ranieri".