Jovic segnò con la Fiorentina al Milan: ora deve restituire il ‘favore’.

'Il Corriere dello Sport' parla del Milan in vista della partita contro la Fiorentina: in avanti i rossoneri potrebbero puntare su Jovic

Il Milan della ripresa, scrive 'Il Corriere dello Sport' sarà praticamente un inedito: fuori causa Giroud e Leao. Il primo per squalifica, il secondo per infortunio. Per i rossoneri sarà fondamentale trovare dei gol da altri giocatori. Luka Jovic, un possibile titolare contro la Fiorentina, rincontrerà la sua ex squadra: lui e Chukwueze sono gli unici nell'attacco di Pioli a non aver ancora trovato il gol.