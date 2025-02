Milan-Feyenoord, niente conferenza per Conceicao: ci sarà Ibrahimovic

Per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, infatti, l'allenatore Sergio Conceicao "resta ancora in silenzio e stravolge i piani del Milan". Il tecnico salterà la consueta conferenza stampa di presentazione della gara. Questo perché questa mattina, si trova in Portogallo per prendere parte ai funerali di Jorge Pinto da Costa, ex Presidente del Porto, che per lui è stato quasi un secondo padre. Motivo per cui non aveva parlato alla stampa dopo Milan-Verona di campionato.