Missione possibile, certo, a patto, però, di riscattare la brutta prestazione offerta la scorsa settimana. Anche contro l' Hellas Verona , due giorni fa a 'San Siro', i rossoneri hanno faticato tanto, troppo. Ha deciso un guizzo di Santiago Giménez , che in Milan-Feyenoord sarà l'atteso ex di serata.

Giménez titolare, decisione sui 'Fab Four' solo nel pomeriggio

A Rotterdam ha pagato l'emozione, domani a Milano dovrà rifarsi. "Sarà dura, ma dobbiamo passare noi", ha spiegato il centravanti messicano. Giménez sarà sicuramente in campo dal 1'. Mentre, per il quotidiano generalista, Conceicao studia il migliore piano per la rimonta: sull'utilizzo in simultanea dei 'Fab Four' deciderà soltanto oggi.