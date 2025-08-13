Pianeta Milan
Milan, Estupinan: "Theo? Ha lasciato il segno, ora tocca a me"

Milan, Estupinan: 'Theo? Ha lasciato il segno, ora tocca a me'
Pervis Estupinan, nuovo terzino del Milan, si è presentato ieri in conferenza stampa presso la sede del club rossonero. Ecco le sue parole
Pervis Estupinan, classe 1998, terzino sinistro che il Milan ha prelevato a titolo definitivo dal Brighton per 19 milioni di euro, bonus inclusi, in questo calciomercato estivo, si è presentato ieri in conferenza stampa a 'Casa Milan'. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ripreso alcune delle sue dichiarazioni più interessati.

Come per esempio la sfida nel raccogliere l'eredità, su quella fascia sinistra, di un mostro sacro del Milan delle ultime sei stagioni, ovvero Theo Hernández. «Sappiamo tutti che Theo è un giocatore eccellente, con un piede finissimo: qui ha lasciato il segno. Vorrei fargli i complimenti. Ora tocca a me, sono contentissimo e non vedo l'ora di occupare quella fascia».

Estupinan ha poi proseguito così: «Lavorerò sodo per dimostrare a tutti di restituire al Milan la fiducia che hanno avuto in me. Non vedo l'ora di far gioire i tifosi. Cercherò di lavorare al meglio. Non vedo l'ora di vincere più titoli possibili al Milan ed è uno dei miei obiettivi».

Perché ha scelto la maglia numero 2, mai indossata prima d'ora in carriera? La spiegazione è molto semplice: «Contento di vestire il numero 2 che ha vestito un giocatore importantissimo come Cafu». L'ex Villarreal, poi, ha anche rivelato cosa è successo nel momento in cui lo hanno cercato i rossoneri: «Quando abbiamo saputo che il Milan aveva manifestato interesse è stato emozionante. Vorrei sfruttare al massimo questa occasione, è un sogno che diventa realtà».

Chiosa con la sua posizione sul terreno di gioco («Come sapete una mia caratteristica è che difendo ma allo stesso tempo salgo e attacco: mi piace dialogare con centrocampisti e attaccanti. Al momento mi sto attenendo a quello che dice il mister») e sulla prima impressione avuta sui nuovi compagni di squadra al Milan («Ho trovato un gruppo favoloso al Milan e siamo tutti motivati per ottenere traguardi grandi. Con una difesa a quattro spero di difendere al meglio ma anche di salire un pochino»).

