Milan, Estupinan: “Theo? Ha lasciato il segno, ora tocca a me”

Estupinan ha poi proseguito così: «Lavorerò sodo per dimostrare a tutti di restituire al Milan la fiducia che hanno avuto in me. Non vedo l'ora di far gioire i tifosi. Cercherò di lavorare al meglio. Non vedo l'ora di vincere più titoli possibili al Milan ed è uno dei miei obiettivi».

"Il numero 2 per Cafu. Quando mi ha cercato il Milan, che emozione!" — Perché ha scelto la maglia numero 2, mai indossata prima d'ora in carriera? La spiegazione è molto semplice: «Contento di vestire il numero 2 che ha vestito un giocatore importantissimo come Cafu». L'ex Villarreal, poi, ha anche rivelato cosa è successo nel momento in cui lo hanno cercato i rossoneri: «Quando abbiamo saputo che il Milan aveva manifestato interesse è stato emozionante. Vorrei sfruttare al massimo questa occasione, è un sogno che diventa realtà».

Chiosa con la sua posizione sul terreno di gioco («Come sapete una mia caratteristica è che difendo ma allo stesso tempo salgo e attacco: mi piace dialogare con centrocampisti e attaccanti. Al momento mi sto attenendo a quello che dice il mister») e sulla prima impressione avuta sui nuovi compagni di squadra al Milan («Ho trovato un gruppo favoloso al Milan e siamo tutti motivati per ottenere traguardi grandi. Con una difesa a quattro spero di difendere al meglio ma anche di salire un pochino»).