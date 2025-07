Pervis Estupinan, come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', per la “prima” con la maglia rossonera si è trovato di fronte Frimpong: il nuovo terzino del Liverpool è sembrato subito in forma contro il Milan, mettendo in difficoltà il difensore del Diavolo. Allegri lo ha mandato in campo al posto Bartesaghi: una sostituzione che, secondo la rosea, non avrebbe dato i frutti sperati e sulla fascia sinistra il Diavolo ha sofferto, soprattutto nel finale.