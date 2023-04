Milan-Empoli, Zanetti: “A noi le imprese piacciono” | Serie A News

Paolo Zanetti , tecnico azzurro, ha presentato i temi principali di Milan-Empoli , partita in programma stasera alle ore 21:00 a 'San Siro' e valida per la 29^ giornata della Serie A 2022-2023 , nella consueta conferenza stampa della vigilia. Le dichiarazioni di Zanetti sono state riportate, tra i quotidiani sportivi in edicola oggi, anche da 'Tuttosport'.

Presentando Milan-Empoli, con i rossoneri forse 'distratti' dall'impegno in Champions League contro il Napoli, Zanetti ha poi proseguito: «Non so se sarà così, ma parliamo comunque di una squadra che, come tutte le grandi, è attrezzata per giocare più competizioni. Loro hanno una rosa in grado di sopperire a tutto e sono abituati a scendere in campo ogni tre giorni. Sarà difficile come sempre, questo è chiaro».