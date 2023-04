Milan-Empoli, Maldini tiene d’occhio Baldanzi | Serie A News

Tommaso Baldanzi sarà l'osservato speciale di Milan-Empoli questa sera a 'San Siro'. Che sia lui il trequartista del futuro rossonero?

Daniele Triolo

Stasera, alle ore 21:00, si disputerà a 'San Siro' Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023. Una gara che i rossoneri di Stefano Pioli non potranno fallire per continuare ad inseguire l'obiettivo di un piazzamento tra le prime quattro in classifica e, di conseguenza, un posto nella Champions League 2023-2024.

Milan-Empoli: fari puntati sul giovane Baldanzi — Come evidenziato, però, dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, Milan-Empoli di questa sera sarà un match importante anche per Tommaso Baldanzi, classe 2003, trequartista della formazione di Paolo Zanetti e gioiello della Nazionale Italiana Under 21. Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, sta infatti tenendo d'occhio Baldanzi per il prossimo calciomercato estivo.

Che sia lui il 'numero 10' del Milan nel prossimo futuro? In estate vedremo se il Diavolo accelererà sul giocatore, valutato, ad oggi, 15 milioni di euro dalla società del Presidente Fabrizio Corsi. In questa stagione, finora, Baldanzi ha segnato 4 gol in 20 partite tra campionato e Coppa Italia: piace anche all'Inter.