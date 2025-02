Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, l'elettroshock di Sergio Conceicao al Milan non sta servendo: la formula, dura, scelta dall'allenatore portoghese per la conduzione della squadra rossonera, non sta pagando. La vittoria della Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita) con una doppia rimonta, sia in semifinale contro la Juventus sia in finale contro l'Inter, a pochi giorni dal suo arrivo, sembrava il preludio a qualcosa di grande dopo sei mesi di stenti con Paulo Fonseca.