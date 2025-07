Milan, ecco Modric: 'Mi aspettano grandi sfide'. Il contratto e la maglia

Modric ha firmato un contratto annuale (con scadenza 30 giugno 2026) con opzione sulla seconda stagione per 3,5 milioni di euro netti di stipendio. Non ha fatto visita al centro sportivo rossonero di Milanello, non ha fatto in tempo: in serata, infatti, è ripartito per la Croazia. Lo attendono tre settimane di vacanza, poi, il 4 o il 5 agosto, si presenterà da Massimiliano Allegri per iniziare gli allenamenti.