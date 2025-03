Milan e arbitri, un’annata di dolori: il dossier rossonero si ingrossa

Il dossier stagionale del Milan contro gli arbitri si ingrossa. Inizia con l'espulsione di Davide Bartesaghi in Milan-Lecce 3-0 del 27 settembre 2024 . Prosegue con quella di Tijjani Reijnders in Milan-Udinese 1-0 del 19 ottobre scorso. Continua, poi, con i gol del vantaggio degli avversari in Cagliari-Milan 3-3 e Atalanta-Milan 2-1 rispettivamente del 9 novembre e del 6 dicembre 2024 . Fonseca esplose nel post-partita, rimediando una multa.

Tanti gli episodi contestati dai rossoneri

Finita lì? Macché. Avanti con il mancato calcio di rigore per il Diavolo in Milan-Roma 1-1 del 29 dicembre 2024, prima della mancata espulsione per Liberato Cacace e quella invece inflitta a Fikayo Tomori in Empoli-Milan 0-2 dell'8 febbraio 2025. In quest'ultima occasione Ibra aveva chiesto rispetto. Invece, a quanto pare, i problemi tra il Diavolo e la classe arbitrale sembrano non avere davvero fine.