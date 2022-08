Milan alla Djokovic: rimonta in goleada e Vicenza battuto 6-1 | News

Il Milan stravince in rimonta nella gara amichevole, disputata ieri sera, contro il Vicenza per 6-1: la squadra ha un'identità ben precisa

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' analizza la partita amichevole vinta ieri dal Milan contro il Vicenza. Alla fine dei 90 minuti, il tabellone segnava il risultato di 6-1 in favore dei rossoneri. All'iniziale gol del vantaggio vicentino targato Rolfini, il Diavolo non solo ha rimontato ma ha dilagato grazie alle reti di Leao, Messias, Rebic (autore di una doppietta), autogol di Delmonte e Tomori. Inoltre ha avuto anche spazio Charles De Ketelaere, il quale ha giocato l'ultimo quarto d'ora del match sfiorando anche il gol in due occasioni.

Milan alla Djokovic

La 'rosea' paragona la prestazione del Milan di ieri a Novak Djokovic, noto tennista e tifoso rossonero. Come il serbo, ieri i rossoneri sono entrati in campo passivi, concedendo di fatto il gol biancorosso qualche secondo dopo il fischio d'inizio. Un gol a freddo, poi rimontato, un po' come fa spesso Djokovic, il quale spesso concede il primo set per mettere pressione su sé stesso e iniziare delle eroiche rimonte.

Note positive e note negative

Tralasciando la disparità di livello tra Milan e Vicenza, dei rossoneri è piaciuto molto la ricerca di continue soluzioni per arrivare al gol. Il Milan ha segnato con combinazioni veloci (Rebic-Leao: 1-1), cross da esterno a esterno (Leao-Messias: 2-1), sovrapposizione e palla radente (Leao-Hernandez-Rebic: 3-1), triangolo (Theo-Rebic-Theo e autogol: 4-1), corner (Bennacer-Tomori: 5-1), contropiede (Diaz-Rebic: 6-1). Inoltre spesso si sono visti dei lanci lunghi di Maignan e delle verticalizzazioni di Bennacer per cercare l'attacco in profondità. Inoltre, l'ultimo gol è stata una perla. Maignan e Tomori hanno 'chiamato' gli avversari alla pressione alta e poi hanno dato il via a una splendida azione corale e verticale ben rifinita da Diaz per Rebic.

Riguardo il croato, ottima la sua prestazione nel ruolo di centravanti al posto di Giroud, ieri assente per un leggero affaticamento che non dovrebbe impedirgli di essere presente contro l'Udinese. Con Rebic in quella posizione, Leao deve essere pronto a tagliare spesso verso il centro e anche da dietro altri giocatori possono cercare di imbucarsi verso la porta. Le note negative? Gli infortuni di Tonali e Messias. Il primo ha accusato un problema ai flessori, mentre il brasiliano un trauma distorsivo alla caviglia: entrambi sono in dubbio per la prima di campionato. Milan, Tonali si ferma: un obiettivo di mercato si propone?