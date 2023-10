Milan, la difesa è tornata solida: il dato statistico lo certifica

Come fa notare 'Tuttosport', in edicola questa mattina, dalla batosta nel derby il Milan si è ricompattato in difesa, grazie anche alla crescita di Fikayo Tomori. In stagione salgono a 5 i clean sheet stagionali e, soprattutto, il Diavolo diventa la seconda squadra a riuscire a mantenere la porta inviolata contro il Borussia Dortmund. L'ultima era stata il Manchester City di Pep Guardiola. E il merito di questa solidità non è solo della difesa, ma anche della compattezza in fase difensiva da parte di tutti. LEGGI ANCHE:Milan, incontro Furlani-Ibrahimovic: i dettagli >>>