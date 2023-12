De Paola: “Maldini un arrogante predestinato che si crede intoccabile”

"Mettere sul tavolo il nome Maldini non basta per sentirsi immune da critiche dopo aver speso 35 milioni per De Ketelaere (ottavo giocatore più pagato nella storia rossonera) pensando di aver acquistato il nuovo Kakà. Nella vita ci si confronta senza ritenersi continuamente offesi solo perché arriva qualche legittima critica. E non si tratta di coraggio di dire ciò che si pensa. In questo caso la solidarietà va a tutti quei manager che non hanno accumulato i soldi di Maldini (nella precedente carriera in campo) e che rischiano ogni giorno il posto di lavoro per le decisioni che prendono. No, caro Maldini, questo non è parlar chiaro, ma pura e semplice arroganza di un predestinato (in campo) che si ritiene intoccabile anche dietro una scrivania". LEGGI ANCHE: Milan, i social si dividono. Testa al campionato o la sorte in Champions?